HPE en hausse après les prévisions optimistes de Dell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action du fabricant de serveurs IA Hewlett Packard Enterprise HPE.N progresse de 4,8% à 53,3 dollars en pré-ouverture

** Dell DELL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices , renforçant ainsi l'optimisme quant à la demande en infrastructures d'IA

** Les résultats trimestriels de HPE seront publiés mercredi après la clôture

** La révision à la hausse des prévisions de DELL s’explique par la forte demande de serveurs dédiés à l’IA

** 16 des 24 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 8 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 67 dollars

** À la clôture d’hier, l’action HPE avait plus que doublé depuis le début de l’année et est en passe d’enregistrer des gains annuels records