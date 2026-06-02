HPE en forte hausse grâce à une demande soutenue en matière d'IA et revoit ses prévisions à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juin - ** Les actions de Hewlett Packard Enterprise ( HPE.N ) ont bondi d'environ 29% en pré-ouverture après que la société a annoncé des résultats records pour le deuxième trimestre et relevé ses objectifs financiers à long terme, grâce à une forte demande en matière d'IA ** La société a annoncé un chiffre d'affaires de 10,68 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et un BPA ajusté de 79 cents (XX,XX euros) pour le deuxième trimestre , dépassant les estimations moyennes des analystes compilées par LSEG, qui s'élevaient respectivement à 9,79 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 53 cents (XX,XX euros)
** C'est "l'année du renouveau" qui fait monter la marée et soulève tous les bateaux, et bien que HPE soit au cœur de cette vague, nous préférons être dans "d'autres bateaux" compte tenu des expositions, ont déclaré les analystes de Piper Sandler
** HPE a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 29%-33%, contre 17%-22% auparavant, et table désormais sur un BPA ajusté annuel de 3,35 $ à 3,45 $ (XX,XX à XX,XX euros), dépassant les objectifs précédents pour l'exercice 2028
** Le titre a bondi d'environ 95,7% depuis le début de l'année, surperformant largement la hausse de 11,0% de l'indice S&P 500 .SPX
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