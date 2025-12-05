HPE en baisse, la faible demande de serveurs d'IA pesant sur les perspectives de chiffre d'affaires

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions du fabricant de serveurs d'IA Hewlett Packard Enterprise HPE.N chutent de 9,7 % à 20,67 $ en cotation avant-bourse

** La société prévoit des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street

** HPE prévoit un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,9 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit une baisse des revenus des serveurs d'IA en raison d'une demande inégale, les clients ayant reporté leurs commandes au second semestre

** "La faiblesse des serveurs est due au calendrier des livraisons d'IA et aux dépenses des agences fédérales américaines. Cependant, nous pensons que les deux sont plus des problèmes de calendrier", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note

** HPE a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 2,25-2,45 $, contre une projection antérieure de 2,20-2,40 $.

** L'objectif de cours médian des 22 analystes couvrant le titre est de 26 $, avec une note moyenne de "hold", selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HPE a progressé de 7,1 % depuis le début de l'année