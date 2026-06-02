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HPE bondit de 29 % grâce à l'essor des infrastructures d'IA qui stimule la demande de serveurs
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le titre Hewlett Packard Enterprise

HPE.N a bondi de près de 29 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs saluant la décision du fabricant de serveurs d'IA d'avancer de deux ans ses objectifs financiers à long terme , porté par une forte demande en infrastructures d'IA.

HPE, qui est en concurrence avec Dell Technologies DELL.N et Super Micro Computer SMCI.O sur le marché des serveurs d'entreprise, bénéficie d'une demande soutenue, les grandes entreprises anticipant leurs achats pour éviter les risques d'approvisionnement face à la flambée des prix des puces mémoire.

Les hyperscalers, notamment Alphabet GOOGL.O et Amazon

AMZN.O , devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, ce qui devrait stimuler la demande pour les serveurs et les produits réseau de HPE.

Lundi, la société a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les portant de 17%-22% à 29%-33%, et a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour le segment des réseaux, les faisant passer de 68%-73% à 72%-75%.

"Le principal enseignement à tirer de ce trimestre est que HPE bénéficie de la même dynamique de prix qui a récemment stimulé la hausse chez Dell : les clients absorbent des prix de serveurs nettement plus élevés sans que l'on observe de signe de destruction de la demande", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Les actions de Dell et de SMCI ont respectivement progressé de 3% et 5%.

Marie Myers, directrice financière de HPE, a déclaré à Reuters que le changement majeur de ce trimestre résidait dans l'adoption croissante de l'IA agentique comme charge de travail principale par les entreprises. La société a indiqué que ses fourchettes révisées pour l'exercice 2026 concernant le BPA ajusté et le flux de trésorerie disponible étaient supérieures à ce qu'elle prévoyait d'atteindre d'ici l'exercice 2028.

HPE affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 15,93, contre 24,14 pour Dell et 25,56 pour Cisco.

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AMAZON.COM
261,2600 USD NASDAQ -3,47%
DELL TECH RG-C
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HP ENTERPRISE
47,070 USD NYSE +9,31%
SUPER MICRO
46,8800 USD NASDAQ +1,71%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 10:26:36.

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