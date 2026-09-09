HP s'associe à Red Hat pour une plateforme d'IA de niveau entreprise

HP annonce une collaboration avec l'éditeur de logiciels open source Red Hat, afin de "donner aux organisations plus de choix quant à l'exécution des charges de travail d'IA, que ce soit localement, dans le cloud ou dans les deux environnements".

En collaboration avec Red Hat, le constructeur d'ordinateurs et d'équipements d'impression développe une plateforme d'IA ouverte de niveau entreprise, destinée à fournir une infrastructure d'IA spécialement conçue, propulsée par Red Hat AI Factory avec NVIDIA.

"L'avenir de l'IA se rapproche de l'endroit où les gens travaillent, où les machines fonctionnent et où les décisions critiques sont prises", commente Jim Nottingham, senior vice president et président de la division Advanced Compute and Solutions de HP.

La plateforme d'IA de HP vise à aider les entreprises à maximiser le débit d'inférence de l'IA locale avec des performances allant jusqu'à 20 PFLOPS FP4, à réduire le temps d'installation de l'environnement et les risques de déploiement, et à améliorer l'utilisation des GPU grâce à des bibliothèques CUDA optimisées, à la planification et à l'orchestration multi-GPU.

Red Hat AI Factory avec NVIDIA est une plateforme d'IA intégrée, construite sur les infrastructures de référence Red Hat Enterprise Linux et Red Hat OpenShift, destinée au déploiement et à la gestion de modèles, d'agents et d'applications d'IA dans le cloud hybride.

Cette collaboration permet d'accélérer le développement de l'IA en réduisant le temps de configuration, en permettant le codage agentique local et en offrant aux entreprises la possibilité de transférer les calculs sur le ZGX Fury sans modifier les flux de travail existants.