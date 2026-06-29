HP s'associe à OpenAI pour déployer la plateforme d'entreprise "Frontier"

HP a annoncé lundi le lancement d'un partenariat stratégique avec OpenAI, visant à accélérer l'intégration des technologies d'intelligence artificielle du créateur de ChatGPT au sein de ses activités.

Aux termes de cet accord, le constructeur informatique américain prévoit de déployer des solutions avancées basées sur l'IA grâce à OpenAI Frontier, une plateforme d'entreprise spécialement conçue pour développer, déployer et gérer des agents d'IA.

HP prévoit d'utiliser cette plateforme à travers l'ensemble de ses divisions afin de soutenir ses initiatives de transformation et de croissance. La technologie sera notamment intégrée dans les expériences destinées aux clients et aux partenaires, ainsi que dans les opérations internes du groupe.

Un choix qui fait suite à une évaluation approfondie

Le dispositif sera plus précisément déployé dans les boutiques, la gestion des réseaux de partenaires, les messageries instantanées (chats) et les services vocaux. L'objectif est de permettre aux utilisateurs d'obtenir plus rapidement des réponses à leurs questions et d'automatiser leurs flux de travail quotidiens.

HP, qui utilisait déjà les API d'OpenAI ainsi que des outils comme Codex, a indiqué que l'adoption de la plateforme Frontier faisait suite à une phase d'exploration lancée en février 2026. Durant cette période, les deux entreprises ont mené une évaluation approfondie des capacités de l'outil afin d'en mesurer les applications potentielles au sein du groupe.