HP recule ; nomme Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK, au poste de directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fabricant d'ordinateurs HP

HPQ.N recule de 2,4% à 27,60 dollars en pré-ouverture

** HPQ annonce que son conseil d'administration a nommé à l'unanimité Emma Walmsley au poste de directrice générale , avec effet au 4 janvier 2027

** Mme Walmsley occupait jusqu’à présent le poste de directrice générale de GSK GSK.L et siège au conseil d’administration de Microsoft MSFT.O depuis sept ans

** "Cette nomination fait suite à une recherche mondiale approfondie axée sur ce dont HP a besoin pour réussir dans sa nouvelle étape", a déclaré Chip Bergh, président du conseil d’administration

** À la clôture d’hier, l’action HPQ affichait une hausse d’environ 27% depuis le début de l’année