HP recule après avoir anticipé une contraction des volumes sur le marché des PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** L'action du fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes Hewlett Packard HPQ.N recule de 3,8 % à 33,10 dollars

** La société prévoit une baisse des volumes de ventes de PC à l'échelle du secteur de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre moyen en 2027 par rapport à 2026

** HPQ refuse de fournir des prévisions financières pour l'exercice 2027

** HPQ est le titre qui affiche la plus forte baisse de l'indice S&P 500 .SPX à la mi-journée

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 48,5 % depuis le début de l'année