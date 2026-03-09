HP progresse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes

9 mars - ** Les actions de Hewlett Packard Enterprise

HPE.N ont augmenté de 2,1 % à 22,26 $ après la cloche

** HPE prévoit des revenus au T2 entre 9,6 et 10 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation des analystes de 9,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** HPE prévoit un BPA ajusté entre 2,30 et 2,50 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 2,25 à 2,45 dollars

** Les revenus du 1er trimestre s'élèvent à 9,30 milliards de dollars, contre une estimation de 9,33 milliards de dollars; le BPA ajusté est de 65 cents, contre une estimation de 59 cents

** L'action a chuté de 9,2 % cette année