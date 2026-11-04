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HP nomme Emma Walmsley au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HP HPQ.N a nommé mercredi Emma Walmsley au poste de directrice générale, avec effet à partir de janvier.

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