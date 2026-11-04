HP nomme Emma Walmsley au poste de directrice générale

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information fournie par Carmignac•04.11.2026•14:12•
Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac Même problème, autre perdant. En 2024, Kamala Harris et les démocrates ont perdu la Maison-Blanche, avec l'inflation et le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations des électeurs américains. Deux ...
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