information fournie par Reuters • 04/11/2026 à 13:04

HP nomme Emma Walmsley au poste de directrice générale

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HP HPQ.N a nommé mercredi Emma Walmsley au poste de directrice générale, avec effet à partir de janvier.