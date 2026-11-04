HP nomme Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK, au poste de directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte)

HP Inc HPQ.N a nommé mercredi Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK et membre du conseil d’administration de Microsoft, au poste de directrice générale afin de diriger le fabricant d’ordinateurs personnels face à une pénurie de puces mémoire qui a fait grimper les prix et provoqué un fort ralentissement du secteur.

Elle succédera au directeur général par intérim Bruce Broussard le 4 janvier, ce dernier étant promu au poste de président du conseil d'administration en remplacement de Chip Bergh.

Mme Walmsley, qui a dirigé GSK de 2017 à décembre dernier, prend ses fonctions sans expérience préalable dans le domaine du matériel informatique, alors que HP cherche à redynamiser un marché des PC en perte de vitesse et à tirer parti de la demande en appareils dotés d’intelligence artificielle.

HP, à l’instar de ses concurrents Dell Technologies

DELL.N , Apple AAPL.O et Lenovo 0992.HK , est confronté à une pénurie mondiale de puces mémoire, les déploiements massifs de centres de données dédiés à l’IA absorbant une grande partie de la capacité disponible.

Cette tension s’est reflétée dans les résultats du troisième trimestre de HP publiés en août , où les livraisons de PC ont chuté de 16%, alors même que le chiffre d’affaires de la division a progressé de 18% grâce à une réorientation vers des produits plus onéreux et à plus forte marge, notamment les PC dotés d’IA.

La société a indiqué dans un document déposé auprès de la SEC en septembre qu’elle ne fournissait pas de prévisions financières pour l’exercice 2027 et qu’elle tablait sur une baisse des volumes de ventes de PC à l’échelle du secteur de l’ordre de 5% l’année prochaine.

Avant de rejoindre GSK, Mme Walmsley a passé 17 ans chez L'Oréal et a siégé au conseil d'administration de Microsoft pendant sept ans.