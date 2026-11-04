HP nomme Emma Walmsley à sa direction générale pour affronter la crise du marché des PC

HP a annoncé la nomination d'Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK et administratrice de Microsoft, à sa tête à compter du 4 janvier. Elle succédera à Bruce Broussard, qui assurait l'intérim et prendra la présidence du conseil d'administration en remplacement de Chip Bergh. Cette nomination intervient alors que le fabricant américain d'ordinateurs fait face à une pénurie mondiale de mémoires, à une contraction des volumes de PC et à la nécessité d'accélérer sa transition vers les appareils intégrant l'intelligence artificielle. L'action HP progresse de 8% en séance.

Emma Walmsley, qui a dirigé GSK de 2017 à décembre dernier, ne possède pas d'expérience directe dans la fabrication de matériel informatique, mais dispose d'une solide expérience des restructurations de grandes entreprises. Elle a notamment supervisé la séparation de Haleon, l'activité de santé grand public de GSK, malgré les critiques de fonds activistes comme Elliott et Bluebell sur son profil. Ses sept années au conseil d'administration de Microsoft constituent son principal lien avec le secteur technologique. Selon Vitor Madeira, analyste chez Capital.com, HP privilégie ainsi une dirigeante capable de piloter une transformation majeure, de préserver la rentabilité et d'identifier de nouveaux relais de croissance plutôt qu'une spécialiste du matériel informatique.

Le constructeur traverse une période difficile, marquée par la flambée des prix des mémoires, dont les capacités de production sont de plus en plus mobilisées par les centres de données d'intelligence artificielle. Au troisième trimestre, les livraisons de PC de HP ont chuté de 16%, tandis que le chiffre d'affaires de cette activité progressait de 18%, grâce à une réorientation vers des modèles plus coûteux, notamment les ordinateurs intégrant des fonctionnalités d'IA. Cette évolution permet de soutenir les revenus, mais souligne la faiblesse persistante de la demande en volume. HP anticipe une contraction du marché mondial des PC comprise entre 4% et 6% en 2027 et a renoncé à fournir des prévisions financières pour cet exercice.

La nouvelle directrice générale devra donc concilier discipline financière et transformation stratégique dans un environnement marqué par la hausse des coûts des composants et la pression sur les marges. Face à Dell, Apple et Lenovo, également confrontés aux tensions d'approvisionnement, HP cherche à renforcer sa présence sur les segments les plus rentables et à tirer parti du développement des PC intégrant l'intelligence artificielle. La nomination d'Emma Walmsley traduit la priorité accordée à la restructuration et à la gestion des coûts, alors que les perspectives de reprise du marché traditionnel des ordinateurs restent incertaines.