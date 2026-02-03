HP nomme Bruce Broussard directeur général par intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HP Inc HPQ.N a nommé mardi Bruce Broussard au poste de directeur général par intérim de la société, avec effet immédiat.

Il succède à Enrique Lores, qui a quitté ses fonctions de président-directeur général et de membre du conseil d'administration pour saisir une autre opportunité professionnelle, a indiqué la société.