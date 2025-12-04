Hoyne Bancorp fait ses débuts sur le Nasdaq après la conversion en banque mutualiste

4 décembre - ** Le banque américain Hoyne Bancorp

HYNE.O fait un bond de 36,4 % pour ses débuts sur le Nasdaq

** L'action s'ouvre à 13,35 $ l'unité contre un prix d'offre de 10 $; dernière hausse de 34,2 % à 13,42 $

** HYNE a vendu 7,94 millions d'actions pour un produit brut de 79,4 millions de dollars dans le cadre de son offre d'actions

** La cotation de HYNE vise à faire passer le banque d'une banque mutuelle détenue par les déposants à une banque traditionnelle détenue par les actionnaires

** Fondée en 1887, HYNE est une banque d'épargne par actions de l'Illinois, avec des actifs totaux de 453,4 millions de dollars au 30 juin

** Keefe, Bruyette & Woods a agi en tant qu'agent de vente pour l'offre d'actions