Howmet en hausse après son ajout à la liste des valeurs phares de Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de Howmet Aerospace HWM.N progressent de 2,3 % à 224,69 dollars

** Kristine Liwag, analyste chez Morgan Stanley, classe HWM parmi ses “meilleurs choix” dans le secteur de l’aérospatiale commerciale

** Elle estime que la récente correction du secteur a été excessive; une demande robuste, des capacités limitées et un pouvoir de fixation des prix soutiennent un cycle haussier pluriannuel

** Elle s’attend à de solides résultats pour HWM au troisième trimestre 2026; elle continue de privilégier une exposition à la phase haussière des équipementiers commerciaux par l’intermédiaire des fournisseurs

** La société de courtage réitère sa recommandation “surpondérer” et son objectif de cours de 335 dollars

** La recommandation moyenne de 24 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 326,83 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des gains de la séance, le titre a progressé de plus de 9 % depuis le début de l’année