Howmet Aerospace revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison de la forte demande d'avions à réaction, les actions augmentent

Howmet revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande d'avions

Prévoit un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente

Les bénéfices du troisième trimestre dépassent les estimations

Le fabricant de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, le producteur de pièces moulées et de fixations s'attendant à une forte demande soutenue par une plus grande production d'avions commerciaux.

Boeing BA.N et Airbus AIR.PA accélèrent la production de leurs avions monocouloirs très vendus, alimentés par de longs carnets de commandes et une demande de transport aérien stable, ce qui profite à des fournisseurs comme Howmet.

Dans le même temps, les défis de la chaîne d'approvisionnement et les retards dans la production de nouveaux avions à fuselage large ont pesé sur la production de nouveaux avions, faisant voler plus longtemps les avions plus anciens qui ont besoin de pièces de rechange.

Howmet, basée en Pennsylvanie, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires atteigne environ 9 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 10 % en glissement annuel.

Les actions ont augmenté de 1,2 % dans les échanges du matin à 203,48 $ après que le fournisseur a battu les attentes des analystes en matière de revenus et de bénéfices trimestriels.

"En ce qui concerne 2026, le trafic aérien continue de croître et le carnet de commandes des avions commerciaux s'étend sur toute la décennie, ce qui assure une demande solide d'équipements d'origine pour l'aérospatiale commerciale et une demande croissante de pièces détachées pour moteurs", a déclaré le directeur général de Howmet, John Plant.

Au début du mois, le principal client Boeing BA.N a reçu l'autorisation d'augmenter la production mensuelle de son avion à fuselage étroit le plus vendu, le 737 MAX, pour la faire passer de 37 à 42 par mois.

Howmet prévoit un chiffre d'affaires pour 2025 compris entre 8,18 et 8,2 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,08 à 8,18 milliards de dollars.

Elle a également relevé son estimation de bénéfice ajusté à 3,66 $ par action et 3,68 $ par action, contre 3,56 $ à 3,64 $ précédemment.

Dans le même temps, la société a déclaré qu'elle avait l'intention de répercuter sur ses clients l'augmentation des coûts liés aux matériaux de fabrication tels que l'aluminium et l'acier, afin d'atténuer l'impact des droits de douane.

Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un bénéfice ajusté de 95 cents par action, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 91 cents par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 2,09 milliards de dollars a également dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 2,04 milliards de dollars.