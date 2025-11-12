Houston American Energy chute après l'accord de restructuration de la dette

12 novembre - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable Houston American Energy

HUSA.N chutent de 2,4 % à 5,24 $

** La société déclare qu'une majorité de l'obligation convertible garantie de premier rang utilisée à l'origine pour financer l'achat de sa propriété Cedar Port a été acquise par Bower Family Holdings (BFH)

** Dans le cadre de l'acquisition, BFH accepte de ne pas convertir une partie du capital restant dû ou des intérêts courus et impayés, ajoute HUSA

** « Cette restructuration améliore notre bilan, simplifie notre structure de capital et nous permet de poursuivre notre croissance à long terme avec le soutien d'un actionnariat aligné et engagé », a déclaré Ed Gillespie, directeur général de HUSA

** En incluant les mouvements de la séance, HUSA est en baisse de 58,2 % depuis le début de l'année