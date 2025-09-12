Hoth Therapeutics monte en puissance grâce à un plan de réserve de crypto-monnaie d'un million de dollars

12 septembre - ** L'action du développeur de médicaments Hoth Therapeutics HOTH.O augmente de 4.4 % à 1,67 $ ** Dans une déclaration, la société indique que son conseil d'administration a approuvé l'expansion de sa stratégie en matière d'actifs numériques

** La société investira jusqu'à 1 million de dollars en bitcoin , ethereum et Solana dans le cadre de ses réserves de trésorerie

** Le coût total de tout achat sera plafonné à 20 % des liquidités disponibles au moment de l'investissement, précise la société **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année