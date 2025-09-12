Hoth Therapeutics grimpe grâce à un plan de réserve de crypto-monnaie de 1 million de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de 16 % à 1,86 $ avant l'ouverture du marché ** La société déclare dans un document que son conseil d'administration a approuvé une expansion de sa stratégie d'actifs numériques

** La société investira jusqu'à 1 million de dollars dans bitcoin , ethereum et Solana dans le cadre de ses réserves de trésorerie

** Le coût total des achats sera plafonné à 20 % des liquidités disponibles au moment de l'investissement, déclare la société