Hormel manque ses prévisions de ventes trimestrielles en raison d'une faible demande de la part des détaillants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel Foods

HRL.N , a manqué les estimations de ventes trimestrielles jeudi, reflétant la tendance des consommateurs américains à se tourner vers des alternatives moins chères dans un contexte d'incertitude économique. Le fabricant de produits alimentaires emballés a augmenté ses prix au cours de l'exercice 2025 pour contrer la flambée des coûts des produits de base tels que le bœuf et le porc, qui a été déclenchée en partie par l'incertitude liée aux tarifs douaniers. Mais cela s'est produit à un moment où les consommateurs resserraient leur budget dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude économique. Hormel fait également face à des pressions dans son segment de vente au détail, un contributeur majeur de revenus, en raison de plusieurs facteurs, y compris son retrait stratégique de certains articles de noix de grignotage non essentiels sous marque privée et une demande plus faible pour les produits de charcuterie emballés sous marque et sous marque privée. Au premier trimestre, le volume des ventes dans le segment de la vente au détail a baissé de 6 %, contre 4 % l'année précédente.

La société a également réaffirmé ses prévisions de ventes nettes annuelles dans une fourchette de 12,2 à 12,5 milliards de dollars, conformément aux attentes de 12,38 milliards de dollars. Elle continue de s'attendre à un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 1,43 et 1,51 dollar, contre des estimations de 1,47 dollar.

Les prévisions n'incluent pas l'impact de la vente par la société de son activité de dindes entièresen difficulté

à Life-Science Innovations en février, a déclaré Hormel. Cependant, elle prévoit que la transaction réduira d'environ 50 millions de dollars le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026, avec un impact minime sur son bénéfice ajusté par action. Au début du mois, son homologue General Mills GIS.N a réduit ses prévisions annuelles en raison d'une demande plus faible, tandis que le boucher Tyson Foods TSN.N a affiché des bénéfices trimestriels plus élevés que prévu, la demande accrue pour ses produits à base de poulet ayant éclipsé les pertes importantes dans son secteur de la viande de bœuf. Hormel, qui vend également des produits de snacking et de viande emballée, a affiché des ventes trimestrielles de 3,03 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 3,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. La société a enregistré un bénéfice ajusté de 34 cents par action, par rapport aux attentes de 32 cents.