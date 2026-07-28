Hormel Foods, le fabricant du beurre de cacahuète “Skippy”, nomme John Ghingo, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général

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Hormel Foods HRL.N a nommé mardi John Ghingo, cadre de l'entreprise et figure chevronnée du secteur, au poste de directeur général. Le fabricant du beurre de cacahuète Skippy entend ainsi stimuler sa croissance et moderniser ses activités dans un contexte difficile en matière de consommation. Âgé de 53 ans, M. Ghingo possède plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction dans le secteur des biens de grande consommation . Il succédera à Jeffrey Ettinger, directeur général par intérim, qui était revenu l’année dernière au sein de l'entreprise après le départ à la retraite de l’ancien directeur général et président James Snee.

Voici quelques détails:

* M. Ghingo, qui prendra ses fonctions le 26 octobre, occupe depuis juillet 2025 les postes de président et de membre du conseil d’administration d’Hormel; il dirigeait auparavant l’activité de vente au détail de l’entreprise, son segment le plus important en termes de chiffre d’affaires.

* En tant que président, M. Ghingo supervise également les segments de la restauration et des activités internationales de l’entreprise, ainsi que la chaîne d’approvisionnement et les opérations mondiales, entre autres.

* M. Ghingo a occupé des postes de direction au sein de diverses entreprises de biens de grande consommation, notamment chez Applegate Farms, une filiale de Hormel Foods, ainsi que chez Mondelez International et WhiteWave Foods.

* M. Ettinger, qui a occupé le poste de directeur général d’Hormel Foods de 2005 à 2016, continuera de siéger au conseil d’administration de l’entreprise.

* En mai, Hormel Foods a dépassé les estimations de résultats pour le deuxième trimestre et a déclaré que la demande alimentaire restait solide, notamment grâce à la croissance du segment des protéines, où son portefeuille est “bien positionné” malgré un climat de consommation morose.