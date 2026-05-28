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Hormel Foods en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 mai - ** Les actions de Hormel Foods HRL.N , le fabricant du beurre de cacahuète Skippy, ont grimpé jusqu'à 10,1 % pour atteindre 23,07 $

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis plus de deux ans si les gains se maintiennent

** La société a dépassé les estimations d' concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits à base de dinde et de poulet

** “Alors que les consommateurs sont sous pression et que le moral est en berne, le secteur alimentaire a fait preuve de résilience ces derniers mois, notamment grâce à la croissance du marché des protéines, où notre portefeuille est bien positionné” - John Ghingo, président, lors de la conférence téléphonique post-résultats

** Le chiffre d'affaires net trimestriel s'élève à 2,97 milliards de dollars, contre 2,95 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 40 cents, dépassant les prévisions de 36 cents

** Réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de BPA ajusté pour l'exercice 2026

** À la clôture d'hier, HRL affichait une baisse d'environ 12 % depuis le début de l'année

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