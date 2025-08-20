Horizon Bancorp glisse après avoir lancé une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la banque commerciale Horizon Bancorp HBNC.O chutent de 6,9 % à 14,95 $ dans les échanges prolongés

** HBNC annonce le lancement d'une offre d'actions, avec une taille d'offre de base de 90 millions de dollars, selon la présentation

** Le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales, y compris pour un éventuel repositionnement du bilan

** Keefe, Bruyette & Woods et Performance Trust Capital Partners sont les co-chefs de file de l'offre

** HBNC envisage de se débarrasser de 1,4 milliard de dollars de titres hérités, ce qui pourrait entraîner une perte après impôts de 238 millions de dollars

** Plusieurs prêteurs régionaux se sont tournés ces dernières années vers des réaménagements de leurs portefeuilles d'obligations pour accroître leur rentabilité en se débarrassant de titres à faible rendement

** HBNC a 44,1 millions d'actions en circulation au 30 juin, selon le prospectus

** 3 des 6 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; PT médian de 19 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action HBNC a baissé de 0,3 % depuis le début de l'année