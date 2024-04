Horizon AM lance un fonds dans l’immobilier hôtelier

Horizon AM lance le fonds Horizon Urban Detention, investi dans l’immobilier hôtelier.

Il se concentre sur l’acquisition, la détention, l’exploitation et la revente d’actifs dans le domaine de l’hôtellerie. Il vise à financer deux projets, B&B Toulon La Garde et B&B Hotel Arras Centre Artois Expo, via un partenariat structuré entre Groupe City et B&B Hotels, leader de l’hôtellerie économique.

L'Agefi