Hopscotch transforme sa gouvernance

Le groupe de communication international fait évoluer sa gouvernance en transformant son comité directeur en un comité exécutif (Comex) élargi à 11 membres. L'objectif est de piloter la stratégie "Hopscotch One" dans un marché bouleversé par l'IA et les tensions géopolitiques.

L'entreprise a décidé d'adapter ses structures pour soutenir son changement de dimension. Le groupe de communication a officialisé aujourd'hui la création de son tout premier comité exécutif. Composée de 11 membres, cette nouvelle instance de gouvernance aura pour mission de définir et de déployer la stratégie globale "Hopscotch One", tant dans l'Hexagone qu'à l'échelle mondiale.

Cette réorganisation intervient alors que le secteur de la communication fait face à des mutations sans précédent : essor fulgurant de l'intelligence artificielle, recomposition des paysages médiatiques et montée des tensions géopolitiques. Face à ces défis, Hopscotch entend capitaliser sur son coeur de métier - le "capital relationnel" - à l'intersection de l'influence, de l'événementiel et du digital.

Une gouvernance calquée sur l'international

Ce passage au format Comex vise à mettre en place une gouvernance plus inclusive et mieux alignée avec la trajectoire financière du groupe. Le constructeur de marques réalise en effet désormais plus de 60% de son activité en dehors de France.

Ce nouveau pôle décisionnel réunit les trois membres historiques du Directoire (Frédéric Bedin, Benoît Désveaux et Pierre-Franck Moley) ainsi que les figures clés du comité directeur, parmi lesquelles Valérie Bonnement (Business Strategy), Marie de Beauregard (Ressources Humaines) et Juliette Crépin (Finances & Administration).