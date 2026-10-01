Hopscotch essuie des pertes au 1er semestre

Hopscotch Groupe publie un résultat net part du groupe de -3,74 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre -0,11 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de -2,79 MEUR, contre 0,73 MEUR au 1er semestre 2025.

Selon la société de communication, la moitié du recul du ROC s'explique par la baisse d'activité, partiellement compensée par des économies sur les coûts directs d'exploitation, et l'autre moitié correspond à des charges strictement comptables qui jouent de façon défavorable par rapport à l'an passé.

Sur le 1er semestre 2026, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 116,7 MEUR, comparable à celui de l'an passé (118,5 MEUR). Sa marge brute semestrielle s'établit à 43 MEUR, représentant un recul de 6,3% par rapport à la période correspondante en 2025.

Cette évolution s'explique par un environnement économique mondial défavorable qui touche essentiellement l'international : arrêt des activités dans les pays du Golfe, commerce international avec des pays comme les USA et la Chine, à quoi s'ajoute un effet de base dû à une forte activité au Japon l'an passé.

"Le 2e semestre sera soutenu par le Mondial de l'Automobile début octobre", estime Hopscotch, rappelant que "2025 avait montré une saisonnalité axée sur la 2e moitié de l'exercice avec presque 55% du volume réalisé sur cette période". La conjoncture actuelle ne remet pas en cause ses ambitions à long terme.