HOPIUM : HOPIUM renforce sa visibilité à l'international en participant au salon Hydrogen Technology Expo Europe

Paris, le 15 octobre 2024 – 8h00

Hopium renforce sa visibilité à l'international

en participant au salon Hydrogen Technology Expo Europe

Paris, le 15 octobre 2024 à 8h00 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, va participer à l'un des plus grands événements mondiaux consacrés à l'hydrogène et à la pile à combustible, le salon Hydrogen Technology Expo Europe qui se tiendra en Allemagne les 24 et 25 octobre au Messe de Hambourg.

Après le Forum de Montbéliard, cet évènement incontournable va offrir à Hopium une forte visibilité à l'international, lui donnera l'opportunité de rencontrer de nouveaux fournisseurs et d'échanger avec des acteurs majeurs du secteur. A cette occasion, Hopium présentera sa technologie de pile à combustible qui a désormais franchi avec succès le jalon des essais sur route (TRL7) [1] .

Hydrogen Technology Expo Europe est le plus grand salon mondial exclusivement consacré aux technologies de pointe pour l'industrie de l'hydrogène et de la pile à combustible. Cet événement rassemblera l'ensemble de la chaîne de valeur dédiée au développement de solutions et d'innovations pour la production d'hydrogène à faible teneur en carbone, le stockage et la distribution efficaces, ainsi que les applications des domaines mobile et stationnaire.

Cette édition de Hambourg prévoit de réunir plus de 800 exposants internationaux (fournisseurs de technologies de l'hydrogène, de matériaux, de composants et de solutions d'ingénierie), 300 intervenants lors des conférences et plus de 15 000 participants. Le marché allemand dispose d'acteurs de premier plan sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène et l'intérêt pour la technologie d'Hopium y est grandissant en termes de mobilité routière et maritime.

Après avoir franchi avec succès le dernier jalon des validations en environnement opérationnel, Hopium prépare activement la prochaine étape clé de son plan de développement, l'industrialisation et la commercialisation de sa technologie.

Ce salon international va permettre à Hopium d'assoir sa notoriété et de mettre en avant sa technologie dédiée à la décarbonation des transports lourds auprès de l'écosystème hydrogène européen. Cette visibilité internationale permettra de faire connaître la pile Hopium sur le marché européen et d'initier la commercialisation des premières piles prévue pour le début d'année 2025.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

