HOPIUM : HOPIUM : Remaniement de la gouvernance et sécurisation de la tranche de financement n°5 du contrat Atlas

Saint-Bonnet-de-Mure, le 26 février 2026 – 20h45

Remaniement de la gouvernance et sécurisation de la tranche de financement n°5 du contrat Atlas

Saint-Bonnet-de-Mure, le 26 février 2026 à 20h45 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce aujourd'hui une évolution significative de sa gouvernance et le paiement de la tranche 5 du contrat de financement Atlas [1] .

Remaniement de la direction de Hopium

Le Conseil d'Administration du 26 février 2026 a acté le départ de Stéphane Rabatel de ses fonctions de Président-Directeur Général de Hopium et voté les nominations de Pascal Ghoson en tant que Président du Conseil d'Administration, et de Thomas Picquette en tant que Directeur Général. Ces derniers ont comme objectif de pérenniser rapidement la situation financière de Hopium et d'activer de nouveaux relais de développement.

Pascal Ghoson, nouveau Président de Hopium, déclare : « Je remercie le Conseil d'Administration pour sa confiance. Nous souhaitons définir rapidement une nouvelle feuille de route avec le soutien de la nouvelle direction, afin d'amener rapidement Hopium vers la croissance et la rentabilité ».

Thomas Picquette, nouveau Directeur Général, ajoute : « C'est avec enthousiasme que je prends la Direction Générale de Hopium. Nos ambitions sont importantes et la transformation de notre Société devra lui offrir de nouveaux moyens financiers et de nouveaux relais de croissance ».

Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Stéphane Rabatel pour son engagement et les actions menées durant son mandat et souhaite pleine réussite à la nouvelle équipe dirigeante.

Tirage de la tranche 5 du contrat de financement Atlas

Hopium annonce également avoir sécurisé le tirage de la tranche 5 du contrat de financement Atlas et avoir reçu ce jour un montant de 2,3 millions d'euros.

Cette tranche de financement permet à Hopium d'assurer un horizon de trésorerie supérieur à trois mois, afin de lui permettre de délivrer une nouvelle feuille de route visant la stabilité financière.

Renouvellement d'une partie du Conseil d'Administration

Lors de cette séance du 26 février 2026, le Conseil d'Administration a également acté les départs de Stéphane Rabatel et de Rodolphe Cadio de leur fonction d'administrateur de Hopium. Le Conseil a procédé à la cooptation de Gabriel Rafaty et Thomas Picquette en qualité de nouveaux administrateurs. Ces nominations seront soumises à ratification par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration remercie Rodolphe Cadio de son implication et de sa contribution aux travaux du Conseil.

A propos des nouveaux dirigeants et administrateurs :

Pascal Ghoson dispose d'une expérience approfondie du secteur de la mobilité et des entreprises innovantes, ayant fondé Findrive en 2017. Il a par ailleurs effectué une partie de sa carrière au sein de Lazard, de Goldman Sachs et Rothschild & Co et siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés cotées ; Pascal Ghoson est administrateur de Hopium depuis le 21 septembre 2023 et aura largement contribué au sauvetage de la Société lors de sa procédure collective [2] jusqu'à l'adoption du plan de continuation [3] .

Thomas Picquette a accompagné et dirigé Klea Holding entre 2022 et 2025, contribuant notamment à son redéploiement stratégique et géographique, et à son retournement financier. Il a, par ailleurs, une expérience de plus de 12 années en fonds d'investissement et en conseil en fusions et acquisitions, ayant notamment travaillé pour Naxicap Partners, fonds d'investissement de Natixis, et pour Clearwater International.

Gabriel Rafaty est entrepreneur et dirigeant international, spécialiste des enjeux de gouvernance, d'influence stratégique et d'accès au marché pour des entreprises technologiques et industrielles à forte intensité capitalistique. Fondateur d'Aimpact, il conseille des sociétés cotées européennes, américaines et internationales sur l'alignement entre stratégie, réputation, performance financière, enjeux boursiers, levées de fonds et trajectoires de croissance. Il dispose d'une connaissance fine d'Hopium, du marché de l'hydrogène et des leviers de redressement et de repositionnement stratégique d'entreprises en situation de retournement.

A l'issue de ces nouvelles nominations, le Conseil d'Administration de Hopium est composé de 5 membres dont 4 indépendants.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

