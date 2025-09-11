HOPIUM : HOPIUM réalise sa première vente d'un système pile à combustible de 200 kW pour le secteur maritime

Saint-Bonnet-de-Mure, le 11 septembre 2025 – 8h

Hopium réalise sa première vente d'un système pile à combustible de 200 kW pour le secteur maritime

Saint-Bonnet-de-Mure, le 11 septembre 2025 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la signature de sa première vente d'un système pile à combustible pour une application maritime à un client français.

Le contrat porte sur la fourniture d'un système pile à combustible de 200 kW marinisé , destiné à équiper un navire semi-rigide pourvu d'une motorisation électrique d'une puissance équivalente à 600 chevaux. Au-delà de la taille, de la légèreté et des performances de la pile à combustible de Hopium, la modularité de son système présente l'avantage de pouvoir s'adapter à la forme de la carène du bateau. Ces atouts stratégiques ont permis à Hopium de répondre à l'ensemble des contraintes imposées par le cahier des charges. Conçu pour des opérations de haute intensité, ce bateau bénéficiera ainsi d'une propulsion hydrogène alliant performance, compacité et sobriété énergétique.

Le système fourni sera préassemblé à Saint-Bonnet-de-Mure, dans le site industriel de Hopium dans l'est lyonnais, en intégrant tous les sous-systèmes nécessaires (gestion thermique, hydrogène, puissance, contrôle) afin de tester et valider une installation simplifiée de type « Plug & Pla y » dans le bateau.

Cette première vente va permettre à Hopium de bénéficier d'un retour d'expérience sur l'usage de sa pile en milieu maritime. En effet, le système de pile à combustible sera équipé de très nombreux capteurs qui permettront de remonter une multitude de données quotidiennes lors de son usage en conditions réelles, qui bénéficieront aussi bien aux équipes du client qu'à celles de Hopium.

« Cette première concrétisation dans le secteur maritime démontre la maturité de notre technologie et notre capacité à l'adapter à des environnements complexes et exigeants. C'est une étape majeure pour Hopium qui illustre la pertinence de notre stratégie de déploiement progressif, ciblant dans un premier temps les marchés de niche comme le maritime, dès aujourd'hui en attente de solutions hydrogène, pour disposer d'ici 2030 d'une technologie performante pour le marché de masse des véhicules poids lourds. Ces segments précurseurs nous permettent de valider nos systèmes en conditions extrêmes, de renforcer leur fiabilité et d'accélérer leur montée en maturité technologique. », déclare Stéphane Rabatel , PDG de Hopium.

Le nom du client et les caractéristiques détaillées du projet concerné seront révélés conjointement par Hopium et le client avant la fin du mois de septembre 2025 lors d'un évènement spécifique.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

