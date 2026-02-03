HOPIUM : HOPIUM présente sa technologie souveraine sur le salon Hyvolution Paris et réaffirme sa stratégie dans le maritime

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 3 février 2026 – 8h

Hopium présente sa technologie souveraine sur le salon Hyvolution Paris

et réaffirme sa stratégie dans le maritime avec K-Challenge

Saint-Bonnet-de-Mure, le 3 février 2026 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, dresse un bilan positif de sa participation à cette 10 ème édition du salon Hyvolution Paris , évènement de référence réunissant les principaux acteurs de la filière hydrogène.

La mise en avant de sa pile à combustible de 100 kW et de la maquette de son système pile 200 kW a permis de démontrer la capacité d'Hopium à décliner conrètement sa technologie selon des besoins très spécifiques et a suscité un intérêt marqué auprès des visiteurs. Durant les trois jours, les équipes d'Hopium ont ainsi pu échanger avec des clients potentiels et des acteurs clés de la chaine de valeur hydrogène.

Lors de sa prise de parole, Stéphane Rabatel a réaffirmé l'ambition d'Hopium qui vise à décarboner les transports lourds à l'horizon 2030 et à adresser, à plus court terme, des marchés pionniers, tels que le stationnaire, via sa filiale Hynesis, le maritime, et certaines applications routières comme les bus et les bennes à ordures ménagères. Le PDG d'Hopium a notamment mis en lumière le partenariat structurant avec la sport-tech K-Challenge pour le développement d'un bateau propulsé à l'hydrogène [1] .

Une stratégie maritime s'appuyant sur des acteurs clés de l'écosystème hydrogène

Dans le cadre de ce projet, K-Challenge s'est associée avec le chantier naval Delavergne pour la construction du navire qui intègrera la pile à combustible de 200 kW développée par Hopium [2] . Cette pile Hopium marinisée est actuellement en cours de tests et devrait être livrée d'ici la fin du 1 er semestre 2026 pour la réalisation des tests en conditions réelles dès le début du 2 nd semestre 2026.

Cette solution de propulsion hydrogène marinisée, adaptée aux usages réels du maritime et notamment des navires de travail, intègre également un partenariat avec la société Argo-Anleg pour la fourniture d'une station d'avitaillement hydrogène ultra mobile qui permet de rendre accessible et simple la recharge d'hydrogène dans n'importe quel port. Ce système de ravitaillement simple et mobile pourrait accélérer l'adoption de cette technologie hydrogène dans la plaisance, en éliminant les contraintes d'avitaillement qui freinent certains propriétaires dans leur démarche de retrofit hydrogène.

Dans la continuité de cette dynamique, Hopium poursuit son engagement sur le marché maritime en participant dès aujourd'hui au salon Euromaritime qui se tient à Marseille jusqu'au 5 février 2026. Ce rendez-vous stratégique des acteurs de la décarbonation maritime sera l'occasion de présenter sa technologie de pile à combustible directement aux armateurs, chantiers navals et décideurs du secteur. L'évènement réunira également plusieurs représentants institutionnels, dont le le Secrétaire général de la mer, Xavier Ducept , la Ministre chargée de la pêche et de la mer, Catherine Chabaud , ainsi que le Ministre des Transports, Philippe Tabarot . Hopium confirme ainsi son ambition de faire de l'hydrogène un pilier opérationnel de la décarbonation du maritime.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

