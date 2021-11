HOPIUM : Hopium obtient le statut de Jeune Entreprise Innovante.

Communiqué de presse

Paris, le 30 novembre 2021

Hopium obtient le statut de Jeune Entreprise Innovante

Hopium (FR0014000U63 – MLHPI), constructeur français de berlines haut de gamme à hydrogène, est fier d'annoncer l'obtention du statut de Jeune Entreprise Innovante (J.E.I.).

Délivrée par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cette qualification récompense les sociétés indépendantes qui investissent une part significative de leurs ressources dans la recherche et le développement.

« Nous sommes fiers d'obtenir ce label qui atteste du caractère réellement innovant de nos activités. Cette distinction reconnaît la réponse forte qu'apportent nos investissements en matière de recherche et d'innovation à une problématique scientifique clairement établie qui réconcilie plaisir de conduire, hautes performances et respect de l'environnement. Elle récompense le travail des équipes d'Hopium, des ingénieurs et des chercheurs qui innovent au quotidien pour construire la première berline haut de gamme à propulsion hydrogène au monde. » a déclaré Olivier Lombard, CEO et fondateur d'Hopium.

Hopium déroule son ambitieuse feuille de route qui doit conduire à la commercialisation en 2025 de l'Hopium M?china. Après la présentation en juin 2021 de son premier prototype roulant, le constructeur poursuit le développement technique de nouveaux prototypes constituant une première phase de pré industrialisation. Dans cette perspective, Hopium déploie un important plan de recrutement. La société, qui compte aujourd'hui dans son effectif une soixantaine de personnes en France, en Allemagne et en Californie, doit atteindre plus d'une centaine de collaborateurs dès l'année prochaine. Hopium prévoit également de démarrer courant 2022 la construction de son futur centre de R&D en France, qui se voudra le porte étendard de la recherche autour de l'industrie automobile hydrogène.

A propos d'Hopium

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au monde dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l'ingénierie automobile.

Hopium (FR0014000U63 – MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.

www.hopium.com

Contacts :

Hopium

media@hopium.com Actifin

Communication financière

Alexandre COMMEROT

07 85 55 25 25

acommerot@actifin.fr Actifin

Relations presse financière

Jennifer JULLIA

06 47 97 54 87

jjullia@actifin.fr

