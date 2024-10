HOPIUM : HOPIUM : Installation du système Hopium de 100 kW dans le démonstrateur - Essais sur route prévus avant fin octobre

Communiqué de presse

Paris, le 3 octobre 2024 – 18h30

HOPIUM

Installation du système Hopium de 100 kW dans le démonstrateur

Essais sur route prévus avant fin octobre

Paris, le 3 octobre 2024 à 18h30 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir franchi la dernière étape de préparation avant le lancement des essais sur route, l'intégration de son système pile à combustible de 100 kW [1] dans son démonstrateur développé pour les tests en conditions réelles.

Le système Hopium comprend, la pile 100 kW, allégée et optimisée [2] , l'ensemble des sous-systèmes de gestion des fluides ainsi que le contrôle-commande (made in Hopium) permettant de piloter tous les actionneurs (compresseur, pompes, vannes, etc..) et de monitorer tous les capteurs. Ce système ayant été conçu dès le départ pour s'adapter aux contraintes d'espace et de poids imposés par le véhicule, il s'est parfaitement intégré dans le compartiment moteur du démonstrateur.

Hopium se trouve désormais aux portes de son dernier jalon décisif, les essais sur route en conditions réelles, qui soumettront la pile à toutes les contraintes liées à la route (vibrations, chocs, accélérations, décélérations, gestion thermique…). En amont de cette étape importante, les équipes d'Hopium ont déjà pu tester le fonctionnement et la capacité du système et de la pile au sein du véhicule à l'arrêt. Ces tests ont confirmé la faisabilité des essais en conditions réelles.

Hopium a finalisé l'ensemble des étapes de préparation et prévoit de réaliser les essais sur route en conditions réelles avant la fin octobre, qui lui permettront de valider les capacités et la résistance de sa pile 100 kW avant sa commercialisation pour le début de l'année 2025.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , YouTube , X (ex Twitter)

Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux d'Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S.Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

[1] Communiqué du 26 septembre 2024

[2] Communiqué du 12 septembre 2024