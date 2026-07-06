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HOPIUM : HOPIUM - Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et actions composant le capital social
information fournie par Actusnews 06/07/2026 à 18:00

Saint-Bonnet-de-Mure, le 06 juillet 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote
1 er juillet 2026 862 933 524 Théoriques 863 030 180
Exerçables 863 030 180 1

1 Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

Il est précisé que 96 656 actions ont un droit de vote double

La Société rappelle qu'en vertu du contrat de financement conclu avec Atlas Special Opportunities le
22 janvier 2025 2 , 265 827 331 nouvelles actions ont été émises au cours du mois de juin 2026 :

  • 120 obligations ont été converties, pour un montant nominal de 1 200 000,00 euros.
  • Les intérêts courus attachés à ces obligations d'un montant de 84 780,89 euros, ont été payés par compensation en émission de nouvelles actions.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI
www.hopium.com
Suivez-nous sur LinkedIn

Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr

2 Communiqué de presse du 17 janvier 2025


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- SECURITY MASTER Key : mnCdYJhqYpiWy25qY5pumpVjm5tjyGGWaJeempJrZMfKmmpmnWhmZsaaZnJqlmdm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99120-hopium_ddv.pdf

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