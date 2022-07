HOPIUM : HOPIUM concrétise son avance technologique et dépose 10 brevets technologiques pour l'Hopium Machina

Communiqué de presse

Paris, le 19 juillet 2022

HOPIUM concrétise son avance technologique et dépose 10 brevets technologiques pour l'Hopium Machina

HOPIUM, premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce aujourd'hui le dépôt de 10 premières demandes de brevets pour son modèle de berline, l'Hopium Machina. Ce dépôt vise à garantir la protection des savoir-faire et la propriété de ses innovations technologiques, avec l'ambition de donner vie à la nouvelle génération de véhicules à hydrogène.



Ces demandes de brevets, déposées au cours du premier semestre 2022, portent sur un ensemble d'innovations, tant en termes d'optimisation, d'efficience, de durabilité et d'impact environnemental du système de pile à combustible haute puissance ; que de design intérieur et extérieur, comprenant les interfaces et l'expérience utilisateur.

Olivier Lombard, fondateur et CEO d'HOPIUM, a déclaré : « Ces dépôts de demandes de brevets constituent un nouveau pallier dans la réalisation de notre vision pionnière. Cette démarche cristallise les efforts de nos talents et concrétise notre avance technologique. »

D'autres séries de brevets, en cours d'étude, enrichiront cette première salve avant la fin de l'année 2022.

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur de la lutte contre le changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

www.hopium.com

ISIN : FR0014000U63

Mnemonic : ALHPI

CONTACTS

Hopium

Communications

Director

Edson PANNIER

+33 (0)6 42 80 01 18

e.pannier@hopium.com VLC

Relations presse corporate

Valérie LESEIGNEUR

+33 (0)6 68 80 37 35

valerie@agencevlc.com



Joy LION

+33 (0)7 62 59 65 86

joy@agencevlc.com Actifin

Communication financière

Jean-Yves BARBARA

+33 (0)6 64 11 18 33

jybarbara@actifin.fr Actifin

Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)6 47 97 54 87

jjullia@actifin.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

