Hopium: feu vert des créanciers et actionnaires au plan de redressement

(AOF) - Hopium, société qui vise à décarboner les transports lourds, annonce qu'elle a reçu un soutien "massif" de la part de ses créanciers et de ses actionnaires concernant son plan de redressement proposé le 17 janvier dernier. Les votes des créanciers et actionnaires, répartis en 13 classes de parties affectées, ont fait apparaître un fort soutien au plan, notamment des classes prioritaires regroupant les créanciers publics de la société. Seules la classe n°7, relative aux dettes financières, et la classe n°12, relative aux compte-courant associés, n'ont pas voté en faveur du plan.

Forte de ce résultat "très encourageant", Hopium présentera son plan de redressement au Tribunal des activités économiques de Paris lors d'une audience d'examen prévue le 27 février 2025. Elle communiquera la décision de la juridiction dès que le délibéré sera rendu, soit a priori "dans les quinze jours suivant l'audience".

AOF - EN SAVOIR PLUS