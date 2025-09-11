 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hooker Furnishings plonge après la chute de ses ventes au deuxième trimestre et l'aggravation de sa perte
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du distributeur Hooker Furnishings HOFT.O chutent d'environ 16 % à 9,28 $ avant le marché

** La société a annoncé jeudi une baisse de 13,6 % de ses ventes nettes à 82,2 millions de dollars

** HOFT affiche une perte ajustée de 31 cents par action contre une perte de 19 cents par action il y a un an

** Ces actions ont été masquées par la faiblesse de la demande dans l'industrie de l'ameublement en raison d'un environnement immobilier extrêmement faible et de l'hésitation des achats tarifaires dans le segment de marché dans lequel HMI est en concurrence", déclare Jeremy Hoff, directrice générale de HOFT

** À la dernière clôture, les actions de HOFT ont baissé de 22 % depuis le début de l'année

