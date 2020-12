Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hongrie et Pologne confirment leur veto au budget de l'UE, dit Budapest Reuters • 07/12/2020 à 15:42









BUDAPEST, 7 décembre (Reuters) - La Hongrie et la Pologne maintiennent leur veto au projet de budget pluriannuel et au fonds de relance économique post-COVID de l'Union européenne, a déclaré lundi le ministre hongrois des Affaires étrangères après une rencontre avec son homologue polonais à Bruxelles. "Nous avons affirmé que nous nous soutenions mutuellement", a dit Peter Szijjarto dans une vidéo publiée sur Facebook. "Nous ne laisserons aucune place au moindre effort visant à briser cette coopération." La Hongrie et la Pologne refusent que le versement des sommes provenant du budget et du fonds de relance, d'un montant cumulé de 1.800 milliards d'euros, soit lié au respect de l'état de droit, comme le défendent les autres pays de l'UE. Un sommet européen est prévu jeudi et vendredi. (Gergely Szakacs version française Bertrand Boucey)

