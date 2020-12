Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Les USA sanctionnent des responsables chinois, Pékin promet de riposter Reuters • 08/12/2020 à 10:44









par Humeyra Pamuk et Matt Spetalnick WASHINGTON/PEKIN, 8 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé des sanctions financières et une interdiction d'entrée sur le territoire américain à 14 responsables chinois en raison de leur rôle présumé dans l'exclusion le mois dernier d'élus de l'opposition à Hong Kong, une décision critiquée par la Chine qui entend riposter. S'exprimant lors d'un point presse à Pékin, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré mardi que la Chine prendrait "des contre-mesures fermes contre les décisions malveillantes des Etats-Unis afin de préserver (sa) souveraineté, (sa) sécurité et (ses) droits au développement". Elle a aussi invité les Etats-Unis à renoncer à cette mesure. Reuters, citant des sources, avait annoncé dès lundi la décision prise par les Etats-Unis qui vise notamment les vice-présidents du comité permanent du Congrès national du peuple (CNP), le Parlement chinois. Cette mesure traduit la volonté du président Donald Trump de maintenir la pression sur Pékin dans les dernières semaines de son mandat, avant l'entrée en fonction le 20 janvier du président élu Joe Biden, qui héritera d'une position dure des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine. Le gouvernement de Hong Kong a exclu le mois dernier quatre députés d'opposition du conseil législatif (parlement) de la région administrative spéciale, où la répression s'est fortement accrue depuis le vote, à l'initiative de Pékin, d'une loi sur la sécurité en juin dernier. L'exécutif s'est appuyé sur une résolution adoptée par le Parlement de Pékin lui permettant d'exclure avec effet immédiat tout élu mettant en danger la sécurité nationale, prônant l'indépendance de la région administrative spéciale ou sollicitant une ingérence étrangère. Dans le cadre des sanctions imposées par les Etats-Unis, les 14 responsables du Parti communiste chinois et leurs familles proches ne peuvent plus se rendre aux Etats-Unis. Les actifs qu'ils pourraient détenir aux Etats-Unis sont également bloqués. Enfin, les entreprises et les particuliers ne peuvent plus traiter des affaires avec eux. (Avec Doina Chiacu et Gabriel Crossley à Pékin version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.