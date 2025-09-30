Hong Kong: le titre de Zijin Gold prend 68% après son entrée en Bourse

L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros.

( AFP / PETER PARKS )

Le titre de Zijin Gold a terminé à 120,6 dollars de Hong Kong (13,18 euros) mardi à la clôture, en hausse de 68% par rapport au prix d'introduction, valorisant la société à plus de 316 milliards de dollars de Hong Kong (environ 34,5 milliards d'euros).

Détenu à 100% par Zijin Mining, qui exploitait plus de 30 grands projets miniers dans 17 pays en décembre 2024, Zijin Gold affirme disposer "d'une solide capacité de gestion des coûts" et assure que plusieurs de ses mines sont "devenues rentables peu après leur acquisition".

Le fruit de cette IPO à Hong Kong sera réinvesti dans l'acquisition d'une mine d'or au Kazakhstan, ainsi que dans la modernisation et la construction de mines au cours des cinq prochaines années, a indiqué la société dans son prospectus.

L'or s'est hissé à un nouveau sommet historique mardi, grimpant jusqu'à 3.871,72 dollars l'once vers 06H10 GMT, porté par les inquiétudes croissantes sur le risque d'une paralysie budgétaire ("shutdown") aux Etats-Unis.

Selon le cabinet de conseil Frost & Sullivan, la demande mondiale en métal jaune devrait connaître une croissance régulière, principalement en raison de l'intérêt accru des banques centrales pour la préservation de la valeur et la diversification des risques dans les années à venir.

Selon Frost & Sullivan, le prix de l'or devrait aussi continuer à augmenter, en raison notamment de la hausse des coûts d'extraction.

Depuis le début de l'année, l'équivalent d'environ 16,4 milliards d'euros ont été levés lors d'introductions en Bourse à Hong Kong, avait déclaré dimanche Paul Chan, secrétaire aux Finances de Hong Kong, ce qui classe la place financière du sud de la Chine au premier rang mondial.

Le cabinet de conseil Deloitte prévoit plus de 80 introductions en Bourse cette année à Hong Kong et estime que le montant total ainsi levé pourrait atteindre 280 milliards de dollars de Hong Kong (environ 30,6 milliards d'euros).