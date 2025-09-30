 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-L'inflation IPCH progresse à 2,4% sur un an en septembre
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:09

Des saucisses sont exposées dans un supermarché

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a augmenté à 2,4% sur un an en septembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse à 2,2% en septembre après 2,1% en août.

Sur un mois, l'inflation IPCH a progressé à 0,2% ce mois-ci, alors que les analystes tablaient sur +0,1%, le même pourcentage qu'en août.

L'Allemagne étant la première économie d'Europe, ses chiffres d'inflation pourraient donner une indication des pressions sur les prix dans l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié mercredi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Inflation
