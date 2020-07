Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-12 candidats d'opposition aux législatives disqualifiés Reuters • 30/07/2020 à 10:53









HONG KONG, 30 juillet (Reuters) - L'exécutif de Hong Kong a annoncé jeudi que 12 candidats d'opposition en lice pour le scrutin législatif de septembre avaient été disqualifiés, en prévenant que d'autres prétendants à des sièges au Conseil législatif du territoire semi-autonome pourraient faire l'objet de décisions comparables à court terme. Joshua Wong, l'une des figures du mouvement démocrate à Hong Kong, a annoncé par la suite qu'il faisait partie de ces candidats disqualifiés. L'exécutif local a expliqué dans un communiqué que prôner l'autodétermination, solliciter l'intervention de gouvernements étrangers ou "exprimer une opposition de principe" à l'égard de la nouvelle loi sur la sécurité en vigueur depuis un mois constituaient autant de comportements qui "ne permettaient pas véritablement" de respecter la Loi fondamentale, la mini-Constitution de l'ancienne colonie britannique. L'exécutif de Hong Kong a également affirmé qu'il n'était "nullement question de censure politique, de restriction de la liberté d'expression ou de privation du droit à participer à une élection comme allégué par certains membres de la communauté". (Bureau de Hong Kong, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

