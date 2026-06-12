Honeywell vise des opérations d'une valeur comprise entre 2 et 4 milliards de dollars et s'intéresse aux fusions-acquisitions dans le secteur de l'automatisation industrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier à partir du troisième paragraphe) par Sabrina Valle

Honeywell HON.O a déclaré jeudi qu'elle visait des transactions d'une valeur comprise entre 2 et 4 milliards de dollars et qu'elle voyait des opportunités d'acquisitions dans son secteur de l'automatisation industrielle.

« Il existe d'énormes opportunités en matière de fusions-acquisitions », a déclaré Peter Lau, président de la division Industrial Automation d'Honeywell, lors de la journée des investisseurs organisée par la société à New York, ajoutant que cette activité opère sur un marché d'environ 35 milliards de dollars.

Au niveau du groupe, Honeywell a indiqué qu’il chercherait à conclure des opérations complémentaires dans sa fourchette préférentielle de 2 à 4 milliards de dollars.Cela contraste avec la fourchette préférentielle précédente, qui allait de 1 à 7 milliards de dollars.

Au cours des dernières années, Honeywell a consacré environ 14 milliards de dollars à une dizaine d’acquisitions, en se concentrant sur des opérations complémentaires d’une valeur comprise entre 1 et 2 milliards de dollars. La société a associé ces opérations à des cessions et à des scissions prévues afin de simplifier sa structure.

Interrogé sur la question de savoir si les acquisitions de plus grande envergure étaient exclues, le directeur général Vimal Kapur a déclaré à un parterre d'investisseurs que, bien que la situation puisse toujours évoluer, la société ne voyait actuellement « aucune nécessité de s'écarter de sa stratégie fondamentale ».

Cette fourchette de prix exclurait l'acquisition du fabricant d'instruments de précision et de capteurs Ralliant RAL.N , une société dont la capitalisation boursière s'élève à 7 milliards de dollars et que les analystes avaient précédemment citée comme cible potentielle.

M. Lau a déclaré qu'Honeywell considérait Ralliant comme un concurrent, au même titre que des sociétés de mesure et d'instrumentation telles qu'Ametek AME.N , Teledyne TDY.N et Idex IEX.N , qui opèrent dans des secteurs de niche similaires.

Le directeur financier Mike Stepniak a déclaré qu'Honeywell donnerait la priorité à la réduction de la dette, aux investissements organiques et aux rendements pour les actionnaires avant de se lancer dans des fusions-acquisitions plus importantes.

« Nous ferons preuve de réflexion et de patience. Il n'y a aucune urgence », a déclaré M. Stepniak.