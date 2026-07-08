Honeywell Technologies revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices après un regroupement d'actions à raison d'une pour deux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'automatisation Honeywell Technologies HON.O a revu à la hausse mercredi ses objectifs de bénéfices pour le second semestre et l'ensemble de l'exercice 2026, après avoir procédé à un regroupement d'actions à raison d'une pour deux. La société, anciennement Honeywell, a procédé à ce regroupement après avoir cédé et introduit en bourse sa branche aérospatiale, Honeywell Aerospace HONA.O , à la fin du mois dernier.

* Honeywell Technologies prévoit un bénéfice par action ajusté pour le second semestre compris entre 4,40 et 4,70 dollars, contre 2,20 à 2,35 dollars précédemment.

* Pour l’ensemble de l’année, elle a relevé son objectif de bénéfice par action ajusté à une fourchette comprise entre 7,90 et 8,30 dollars, contre une prévision antérieure de 3,95 à 4,15 dollars.

* Ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge sectorielle pour le second semestre et l'ensemble de l'année sont restés inchangés.

* La scission en trois entités distinctes de Honeywell — Honeywell Technologies, Solstice Advanced Materials SOLS.O et Honeywell Aerospace — a été annoncée l’année dernière, sous la pression de l’investisseur activiste Elliott Investment Management.