Honeywell se sépare de passifs liés à l'amiante
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 14:02

Honeywell annonce se départir de tous ses passifs historiques liés à l'amiante Bendix, ainsi que de certains passifs non liés à ce produit, au profit de Delticus, une plateforme d'acquisition de responsabilité civile d'entreprise de premier plan.

Selon les termes de l'accord, Honeywell et Delticus ont apporté environ 1,68 milliard de dollars en numéraire, ainsi que certains actifs d'assurance liés à ces passifs hérités de l'amiante, à une structure nouvellement établie.

La transaction permet au groupe industriel de se départir de façon permanente de ces passifs hérités liés à l'amiante. Il n'aura plus d'exposition financière aux passifs transférés, qui seront entièrement gérés et administrés par Delticus.

L'incidence estimée de la cession sera une perte non récurrente après impôts d'environ 115 MUSD, sans impact sur son BPA ajusté. De plus, elle devrait améliorer le free cash-flow annuel de plus de 100 MUSD au cours des prochaines années.

