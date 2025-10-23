 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index
8 242,50
+0,21%
Honeywell revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices pour 2025 en dépit de la scission de Solstice ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur les actions, ajout de détails de la conférence téléphonique avec les analystes au paragraphe 5) par Utkarsh Shetti

Honeywell HON.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2025 malgré l'impact de la séparation prévue de son unité de matériaux avancés, signalant des perspectives de croissance robustes alimentées par une forte demande dans l'aérospatiale, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 7%.

L'unité, désormais appelée Solstice, devrait commencer à être cotée indépendamment sur le Nasdaq à partir du 30 octobre et fait partie du projet de Honeywell de se scinder en trois sociétés indépendantes.

Les fournisseurs du secteur aérospatial bénéficient d'une forte demande de pièces détachées, grâce à l'augmentation de la production des constructeurs d'avions, alors que la demande de nouveaux jets est en plein essor.

L'activité aérospatiale de la société a toutefois subi la pression de la hausse des coûts et des tarifs, mais a maintenu ses prix, une tendance qui devrait changer l'année prochaine. Les marges de ce segment ont chuté de 160 points de base au cours du trimestre qui s'est achevé en septembre.

"Les prix seront plus élevés l'année prochaine, en grande partie grâce à la stabilisation des tarifs et à une vision plus claire de l'inflation", a déclaré Mike Stepniak, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Honeywell prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 10,60 et 10,70 dollars, y compris un impact de 21 cents lié à la séparation de Solstice, contre 10,24 et 10,44 dollars, également ajusté en fonction de la scission.

L'activité aérospatiale a vu ses ventes augmenter de 15 % pour atteindre 4,51 milliards de dollars au troisième trimestre, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement semblant également s'atténuer. Cette unité devrait être séparée d'Honeywell au cours du second semestre 2026.

Ce qui reste d'Honeywell sera dirigé par l'actuel directeur général, Vimal Kapur, qui pourra désormais se consacrer à la relance de l'activité d'automatisation industrielle, qui a pesé sur les résultats ces derniers temps.

Le chiffre d'affaires global de Honeywell a augmenté de 7 % pour atteindre 10,41 milliards de dollars au cours du trimestre considéré , dépassant les attentes de 10,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,82 dollars, dépassant également les attentes de 2,57 dollars.

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
222,2120 USD NASDAQ +7,55%
