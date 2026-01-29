Honeywell enregistre une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices grâce à la vigueur de la demande sur le marché secondaire de l'aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 13, les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus aux paragraphes 6,12)

Honeywell HON.O a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la vigueur continue de son unité aéronautique et des services après-vente associés.

Un retard dans la livraison des avions incite les compagnies aériennes à voler plus longtemps, ce qui stimule la demande de pièces détachées et de maintenance, et fait de l'activité de services après-vente à forte marge un moteur central de rentabilité pour le segment aérospatial.

Chez Honeywell, l'activité aérospatiale a été confrontée à la pression des coûts élevés, des tensions commerciales mondiales et des tarifs douaniers, mais elle est parvenue à maintenir des prix stables pour l'ensemble de ses produits et services.

Les ventes de l'unité aérospatiale ont augmenté de 13,4 % pour atteindre 4,52 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre.

La semaine dernière, l'entreprise a nommé Joshua Jepsen au poste de directeur financier de son unité aérospatiale. Jepsen est le directeur financier du fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N .

Honeywell a enregistré un bénéfice ajusté de 2,59 dollars par action au cours du trimestre, contre 2,22 dollars il y a un an. Les analystes, en moyenne, estimaient 2,54 $ par action selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats viennent couronner une année constructive pour le géant industriel, qui a annoncé le démantèlement de sa structure de grand conglomérat pour créer trois sociétés indépendantes axées sur l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés.

La société a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que la séparation prévue de ses activités d'automatisation et d'aérospatiale soit achevée au cours du troisième trimestre.

Honeywell a réaffirmé qu'à l'issue d'un examen des alternatives stratégiques au quatrième trimestre, deux de ses activités destinées aux secteurs du transport et de la logistique ont été classées comme détenues en vue de la vente.

La société a également cédé quelques petites unités dans le cadre de ses efforts de rationalisation des opérations pour se concentrer sur la division d'automatisation.

Pour 2026, Honeywell prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 10,35 et 10,65 dollars. Les analystes prévoient 10,38 dollars par action.

Les ventes globales ont augmenté de 6,4% à 9,76 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, mais ont été inférieures aux estimations de 9,85 milliards de dollars.

Les actions Honeywell étaient en baisse de près de 1 % avant la cloche. Elles ont chuté de 8,3 % en 2025.