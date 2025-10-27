Honeywell en hausse ; RBC relève sa note à "surperformance" et son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell International HON.O ont augmenté de près de 1 % à environ 218 $ avant le marché

** RBC relève la note à "surperformance" de "performance sectorielle" et augmente l'objectif de cours à 253 $ contre 235 $

** Le nouvel objectif de cours implique une prime de 17% par rapport à la dernière clôture de l'action

** RBC a relevé la note de l'entreprise, car la solidité de son troisième trimestre et la séparation prochaine des activités indiquent clairement la voie à suivre pour dégager de la valeur pour les actionnaires

** La scission prévue d'Honeywell et la séparation de Solstice préparent le terrain pour que les investisseurs bénéficient d'une orientation plus claire des activités et de valorisations potentiellement plus élevées pour chaque unité autonome - RBC

** 18 courtiers sur 28 évaluent l'action à "acheter" ou supérieur, 10 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 247,69 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 4,3 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture