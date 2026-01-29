Honeywell en hausse, le bénéfice du quatrième trimestre dépassant les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell HON.O augmentent de 1,2% à 219,15 $ dans les échanges agités du pré-marché, après avoir été négatives plus tôt

** Le bénéfice par action ajusté de 2,59 $ au 4ème trimestre a battu les estimations des analystes qui étaient de 2,54 $, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes du 4ème trimestre de 9,8 milliards de dollars sont légèrement inférieures aux estimations des analystes de 9,85 milliards de dollars - données LSEG

** Les résultats ont été soutenus par la force de l'unité aérospatiale et des services connexes du marché secondaire

** 18 courtiers sur 30 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 235,50 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, HON a augmenté de 11 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 8,3 % en 2025