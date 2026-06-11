Honeywell cible des acquisitions pour accélérer son développement dans l'automatisation

Honeywell a annoncé vouloir privilégier des opérations de croissance externe d'une valeur comprise entre 2 et 4 milliards de dollars afin de renforcer sa présence dans l'automatisation industrielle. Lors d'une journée investisseurs à New York, Peter Lau, président de la division Industrial Automation, a indiqué que le groupe identifiait de nombreuses opportunités sur un marché évalué à environ 35 milliards de dollars.

Le dirigeant a toutefois rappelé que la croissance organique restait un axe stratégique majeur. Selon lui, Honeywell dispose encore d'un potentiel important dans les logiciels et les solutions d'automatisation, où sa présence demeure relativement limitée. Le groupe estime ainsi pouvoir continuer à gagner des parts de marché grâce au développement de ses propres activités.

À l'échelle du conglomérat, Honeywell a confirmé son intention de poursuivre des acquisitions ciblées dans cette fourchette de valorisation. L'entreprise souhaite concentrer ses investissements sur l'automatisation industrielle et d'autres activités considérées comme essentielles pour ses clients, avec l'objectif de générer des synergies commerciales et des rendements attractifs à long terme.