Honeywell chute ; BofA rétrograde la note à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell International HON.O ont baissé de près de 1,7 % à 192,74 $ dans les échanges du matin.

** BofA rétrograde sa notation de « achat » à « sous-performance » et réduit son objectif de cours à 205 $ contre 265 $.

** Le nouvel objectif de cours implique une prime de 4,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** La société de courtage s'attend à ce que HON soit à la traîne par rapport à ses pairs et à l'ensemble du secteur industriel, principalement en raison d'une faible croissance et d'une trajectoire difficile pour ses projets de scission en 2026 en Honeywell Aerospace et Honeywell Automation.

** La croissance de 7 % du bénéfice par action de l'entreprise est inférieure à celle de ses pairs (+13 %) et à celle du secteur (+10 %).

** « Bien que HON bénéficie probablement d'une réévaluation des contrats en 2026/2027, nous pensons que la R&D et le réinvestissement limiteront les marges », déclare BofA.

** 17 courtiers sur 28 évaluent le titre à « acheter » ou plus, 10 à « conserver » et un à « vendre »; l'objectif de cours médian est de 242,50 $ – données compilées par LSEG.

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~9,4 % depuis le début de l'année.